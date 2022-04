Friese bedrijven worstelen met sancties tegen Rusland

Er zijn nog steeds ondernemers in Fryslân die zaken doen met Rusland, zeg Walstra. "Zij ondervinden wel de nodige uitdaging. In de handel en betalingen, maar ook wat het imago betreft. Waarom doen ze nog zaken met Rusland, vragen mensen zich af."

Walstra deed haar uitspraken in het radioprogramma Buro de Vries van Omrop Fryslân.

'Duivels dilemma'

"Het gaat om ondernemers in bijvoorbeeld de landbouwsector. Landbouw draagt bij aan voedselvoorziening, de intrinsieke motivatie is er om door te gaan. Maar men wil ook sancties. Het is een duivels dilemma. We gaan er nog niet vanuit dat dit op korte termijn makkelijk gaat zijn."