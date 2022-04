Soepboer voelt 'morele plicht' om wethouder te worden

Honderd procent zekerheid wil Soepboer niet geven. "We zitten in de onderhandelingen, ik wil niet vooruit lopen op het formatieproces." Maar hij laat wel doorschemeren dat de kans groot is.

De FNP werd in Noardeast-Fryslân de grootste partij bij de gemeenteraadsverkiezingen. "We waren blij met de verkiezingsuitslag. Acht zetels, dat hadden we niet verwacht. Wij hadden wel goede hoop dat we het goed zouden doen en wat groter zouden worden. Maar we werden de grootste en moesten de formatie leiden.

Wethouders uit eigen gemeente

Maar het heeft ook consequenties voor de fractie zelf. "Met zo'n uitslag moet je ook twee wethouders leveren. De wens van de gemeenteraad in het verkenningsproces was dat de wethouders uit de eigen gemeente komen. Dan moet je daar naar luisteren en kijken wie er intern geschikt voor is."

Morele verplichting met 2.271 stemmen

Dan kom je al snel bij Soepboer uit. "Met het aantal stemmen dat ik gekregen heb, voel ik ook wel een morele verplichting. Een verantwoordelijkheid om het toch te doen", zegt hij.

Soepboer kreeg 2.271 stemmen met de verkiezingen. Dat is zo'n 11,5 procent van alle mensen die in Noardeast-Fryslân gestemd hebben. Een uitslag die Soepboer toch wel verbaasde. "Ik had het niet zien aankomen."