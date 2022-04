Bureau wil met drone van Oranjewoud naar Kopenhagen vliegen

"Het wordt een nieuwe mobiliteitsvorm", zegt Brandt over het gebruiken van drones. "We gaan hier mee te maken krijgen. Daarom willen wij er nu al mee bezig zijn."

Opgericht in Oranjewoud

Dat de vlucht in Oranjewoud begint, is niet zomaar. "Wij zijn ontstaan in Oranjewoud, daar is ons bedrijf opgericht. We bestaan dit jaar 70 jaar, daarom hebben we een plan met verschillende speerpunten. Aan ieder speerpunt hebben we symbolisch een stad gehangen. Eén van de speerpunten vormen onze medewerkers, die is gekoppeld aan Oranjewoud. Een ander speerpunt is duurzaamheid. Dat hebben we gekoppeld aan Kopenhagen, dat bekend staat als de meest duurzame stad ter wereld."

Voorbereiding

Zo'n lange internationale dronevlucht is er nog niet eerder geweest. Er zijn zo'n tien medewerkers mee aan het werk.

"Het vraagt een hoop innovatie om het voor elkaar te krijgen." Het is niet zomaar een vlucht, zegt Brandt. "We moeten het goed voorbereiden. Deels achter het bureau, maar ook met testen. Afgelopen week hebben we op een testgebied bij Nijmegen van Rijkswaterstaat geoefend. We konden uitproberen hoe we de communicatie regelen, hoe we omgaan met waarnemers op de grond en hoe we een snelweg oversteken."

Er moet veel geregeld worden om de goede vergunningen voor elkaar te krijgen, in Nederland, Duitsland en Denemarken. De bedoeling is dat de vlucht aankomende zomer plaatsvindt.