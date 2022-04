Recensie Broest: "Overal zit muziek in!"

Dat is ook zo. De negen korte sketches spelen zich af op de werkplek van één van deze mensen. Ieder in zijn eigen habitat. Op kantoor, in een garage, of op een mannenweekend in de natuur, compleet met kampvuur. Voor de toeschouwer valt van alles te zien. Zoveel prachtig uitgewerkte details in het toneelbeeld.

Percussie

Maar de ware kracht van Broest is natuurlijk de muziek. Percussie, gevormd met geluiden uit de wereld om ons heen. In alles zit muziek! Muziek is overal. In alle dingen om ons heen.

De kantoorscene bijvoorbeeld: het tikken op de toetsenborden, een krant die open en dichtgeslagen wordt. En daar overheen de bijna in mantra gezongen stemmen van de spelers. Want dat moet ook deze keer gezegd: ook deze robuuste mannen zingen allemaal als lijsters.