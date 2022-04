VC Snits verslaat Utrecht en stoomt door naar halve finales

De seinen stonden vooraf al op groen voor de Snekers. Twee weken geleden werd in de regulier competitie nog gespeeld tegen Utrecht en toen werd het 3-0. Bij de eerste wedstrijd in de kwartfinale werd ook gewonnen, toen met 3-2.

Sneek sterk

Zaterdagavond ging het in de return eigenlijk net als de eerdere wedstrijden: Sneek was de sterkste in eigen hus en zette dat in de eerste set meteen ook om in een winst van 25-21.

In de tweede set deden de bezoekers het wat beter en met 22-25 pakten ze zelfs de tweede set.

Dat probeerden de Snekers in de derde set snel weer recht te zetten en ze kwamen op een flinke voorsprong. Richting het eind van de set liep die voorsprong wat terug maar met 25-20 was de winst wel voor Sneek.

Beslissende sets

Met de 2-1 tussenstand waren de Snekers nog maar één set verwijderd van de halve finales. Maar makkelijk ging dat niet: de ploegen gingen lang gelijk op wisselden de voorsprong steeds af. Sterker nog: Utrecht won met 22-25.

Daarmee was de vijfde set de beslissende. En ditmaal met succes: met 15-5 haalden de Snekers opnieuw een 3-2 eindoverwinning binnen.

In de andere kwartfinale won Sliedrecht Sport twee keer van Dynamo. Binnenkort neem Sneek het in de halve finales dus op tegen de Sliedrechters.