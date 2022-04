Vouwwagens winnen aan populariteit, maar alleen zonder bloemetjesgordijn

De wagens stonden lange tijd bekend als ouderwets, maar dat is veranderd, zegt ze. Met haar man Jan en hun zoon Jochum Jan verkoopt ze al meer dan 30 jaar vouwwagens, in een winkel in Noardburgum.

"Bloemetjesgordijnen en een oranje tentdoenk, dat hebben we al lang niet meer", zegt Treeske. De vouwwagen is erg veranderd de laatste jaren. "Er is niets truttigs meer aan. Ze zijn stoer, en bijna alles is mogelijk."