Brand in machinekamer veerboot Ameland: alle passagiers veilig van boord

Het is niet duidelijk of de brand ontdekt werd toen de boot nog onderweg was, of dat de boot al aan de veerbootsteiger lag.

De brandweer kwam aan boord toen het schip aan de steiger lag. Toen waren er nog passagiers aan boord.

Veilig van boord

Volgens een woordvoerder van de brandweer kon het vuur snel geblust worden. Alle passagiers en bemanningsleden zijn veilig van het schip afgekomen.

Over de oorzaak van de brand is volgens de woordvoerder nog niks te zeggen.

Op beelden is te zien dat de boot waar de brand was, de Sier, aan de kant is gevaren. Passagiers zijn met de Oerd van Ameland naar Holwerd gebracht.

Gevolgen voor dienstregeling

Het is niet duidelijk wat de brand betekent voor de dienstregeling. De rederij Wagenborg kon daar rond acht uur nog niks over zeggen.