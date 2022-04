Verzetkoek eten bij 'gouden' muren van het oude stadhuis van Workum

Het is een zonnige winterdag in 1943. Bij bakker Otto Zijlstra lopen Workumers de winkel in voor een pak koeken. Knapperige schijven, met een hint van hoop in de vorm van frisse sinaasappelsmaak. Misschien heb je wel geluk en zijn ze nog warm. In de vitrine liggen de koeken aantrekkelijk gewikkeld in verpakking met daarop de letters 'OZO'.

Een Duitse soldaat loopt met een stevige pas naar binnen. De koeken moeten weg! En snel! Want de verzetsterm OZO, Oranje Zal Overwinnen, is voor de bezetter absoluut niet acceptabel. De gewiekste Zijlstra is voorbereid: "Oranje? Ben je gek! Dit zijn gewoon 'Otto Zijlstra Oorlogskoeken!'"