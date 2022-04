ONS Sneek verrast met overwinning op titelkandidaat Volendam

ONS Sneek staat nog altijd in de gevarenzone van de hoofdklasse. De Snekers staan veertiende en moesten zaterdag ook nog eens naar de nummer twee van de competitie: RKAV Volendam

Maar de middag liep heel anders dan verwacht. Na een klein halfuur kwamen de Snekers op 0-1 toen Nick Kleen een steekpass vanaf het middenveld om wist te zetten in goal. Volendam bleef goed meedoen, maar Sneek haalde de rust met 0-1.

Kampioenskandidaat

Volendam doet nog mee om het kampioenschap en kon wel een overwinning gebruiken. Ze zetten daarom een extra spits erbij. Maar dat zorgde voor een sterke fase van Sneek, die snel de 0-2 maakten.

Na een rode kaart voor Volendam werd het met een frommelgoal ook nog eens 0-3. Volendam kwam nog wel op 1-3 maar Sneek drukte goed door en Leen zette met zijn tweede van de middag de 1-4 eindstand op het scorebord.

Omhoog kijken?

Interim-trainer Arnoud Koster hoopt dat met deze overwinning de lijn omhoog ingezet kan worden. "Maar dat weet je nooit, dat dachten we na AZSV ook (Sneek won met 3-0 na het ontslag van Jan Vlap, red.). Maar de wedstrijden erna verloren we weer."

Paasmaandag staat de volgende wedstrijd alweer op het programma. Dan reist Sneek af naar Eemdijk, de nummer vier van de hoofdklasse. "Opnieuw een lastige opponent", blikt Koster vooruit. Hij is in ieder geval hoopvol: "Daarna kunnen we weer eens naar de ranglijst kijken."