Dokterswacht Fryslân heeft het ontzettend druk: wachttijden van meer dan anderhalf uur

Dokterswacht Fryslân adviseert om bij niet-dringende klachten eerst te kijken op Moetiknaardedokter.nl of thuisarts.nl.

Bij echt dringende klachten kan in het menu van de Dokterswacht de 1 ingedrukt worden of 112. Volgens een woordvoerder van Dokterswacht Fryslân is het vaker druk tijdens de feestdagen. Mensen kunnen de dagen ervoor vaak niet terecht bij de huisarts en bellen in het weekend de Dokterswacht, die zelf ook minder bezetting heeft dan normaal.