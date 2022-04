Aanleg zonneweide bij Akkrum in volle gang

De Leppagreide is een stuk land aan de noordkant van Akkrum tussen het spoor, snelweg A32 en een aquaduct. Volgens voorzitter Harry Haitsma van de zonneweide kon de plek bijna niet beter. "Er zijn geen bewoners die hier hinder van kunnen ondervinden. Er moet hier alleen maar zo nu en dan gemaaid worden."

Groot applaus

Het dorp was al snel enthousiast. "Vier jaar geleden zijn we al eens in het plaatselijke café geweest om te zeggen: dit willen we graag. Toen kregen we een groot applaus", zegt Haitsma.

Daarna kwamen de nodige obstakels aan het licht. "De Gasunie ligt eronderdoor met grote gasbuizen. Daar moet je op letten. Via de gemeente moesten we het land met een huurconstructie krijgen en het aansluiten van het park was ook niet eenvoudig, omdat er kabels onder de weg door moesten."

Nu zijn ze druk bezig met de aanleg. Volgens Haitsma is de timing perfect. "Wij kunnen op het net leveren en dan kunnen we een heel mooie prijs daarvoor krijgen. Aan de andere kant: de paaltjes die we hier nu zien, zijn ook duurder geworden ten opzichte van wat we eerder begroot hebben."