Caroline de Pee (CDA): 'Het CDA zal scherper stelling moeten nemen'

De partij raakte bij de verkiezingen in maart in de meeste Friese gemeenten een of meer zetels kwijt. "Dat is wel spijtig. We hebben in de provincie zeventien zetels verloren", zegt De Pee.

"Daar zal ook het landelijke gebeuren een rol in hebben gespeeld", denkt De Pee. "Ik wil het niet afschuiven. Het is wel wat onrustig geweest, en dat heeft ook z'n invloed op wat er hier in Fryslân speelt."

Volgens haar ligt het in ieder geval niet aan de campagne. "Ik heb zeker wel het gevoel dat we een goede campagne hebben gevoerd, we hadden ook een hele mooi lijst. En toch van acht naar zes zetels. Het is soms ook lastig om te achterhalen waar hem dat in zit."