Fietsers durven niet meer over dit pad en dat is een probleem voor horecaman Riek Everts

Zolang de oplossing er nog niet is, heeft Riek Everts van Dûke Lûk in Feanwâldsterwâl er last van. "De grijze golf is lekker actief met dit mooie weer, met de elektrische fietsen. Maar ze klagen steen en been. Ze durven het niet meer aan, ze zijn angstig."

Het gesprek van de dag

En niet zonder reden, geeft hij aan. "Het is hier en daar misschien wel te befietsen, maar de eerste valpartijen zijn al geweest. Het is soms het gesprek van de dag bij ons op het terras."

Wethouder Wielstra begrijpt de zorgen en klachten wel. Hij wil dat de oplossing er voor de zomervakantie ligt.