FryslânDOK over woningnood: Heilige Huisjes

In 'Heilige Huisjes' onderzoeken programmamakers Johanna Brinkman en Bart Kingma hoe Fryslân in deze situatie terecht is gekomen en wat de gevolgen zijn.

Welke groepen voelen de pijn het meest? Het zijn vooral de starters en de jongeren. Huizenbezitters ervaren die problemen niet. Dat betekent dat de situatie niet snel zal veranderen, tenzij de overheid ingrijpt.