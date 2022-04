Syrische statushouder bouwt toekomst op als echografist in Dokkumer ziekenhuis

Hij is absoluut geen beginneling. De Syriër die in Dokkum aan de slag gaat, heeft in zijn thuisland al heel wat geleerd. "Hij is hoogopgeleid, zowel in de medische technologie als in het management van zorgorganisaties. Door heel Europa heeft hij geprobeerd om een toekomst op te bouwen en te werken."

Dat lijkt nu te lukken in Dokkum. "Hij heeft de kans gekregen om zich verder te ontwikkelen voor een toekomst hier. Hij is heel leergierig. Erg leuk om het zo aan te pakken."

Niet voor te stellen

Voor Mac Gillavry is het eigenlijk niet voor te stellen hoe het moet zijn voor zijn nieuwe collega. Mensen die op dit niveau werken in de gezondheidzorg, zijn er vaak bijna hun hele leven al mee bezig. "Van jongs af aan investeer je, je volgt lange opleidingen. Dat krijg je niet voor elkaar als je er niet volledig voor wilt gaan."

De taal is een mogelijke barrière, maar ook dat is te leren. Bovendien werken de statushouders dus onder begeleiding van iemand die hier al langer werkt. "Daarom kan de communicatie altijd goed plaatsvinden."