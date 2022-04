Libertas wint voorlopig laatste Friese derby in eredivisie zaalvoetbal

Het was voorlopig de laatste Friese derby op het hoogste niveau in het zaalvoetbal, want Drachtster Boys trekt zich na elf jaar terug uit de eredivisie. Het is te lastig om een goed team samen te stallen, vertelde trainer Symen Abe Hoekstra eerder.

Na het bekendmaken van het nieuws gaat het Drachtster Boys niet voor de wind. Op bezoek bij Libertas ging het mis in de laatste deel van de eerste helft.

Doelpunten vallen snel

Eerst profiteerde Josefien Slump van balverlies van Drachtster Boys. Ze schoot de bal onder doelvrouw Anna Reitsma door. Silke van er Wal en Sam Bosma vergroten de voorsprong van Libertas zelf tot 3-0.

Na de pauze bracht Suzanna Deckers de spanning wat terug. Uit het niets schoot de bal over Libertas-keepster Laura Hummel heen.

Lang duurt niet of Libertas had de marge van drie doelpunten weer te pakken. Silke van er Wal maakte haar tweede van de avond. Het bleef bij 4-1.

Nog een wedstrijd

Door het verlies kan Drachtster Boys de play-offs niet meer halen. Volgende week is de laatste wedstrijd in het bestaan van het team, uit tegen ZVG in Gorinchem. Libertas speelt dan thuis tegen Drs. Vijfje in Groningen.