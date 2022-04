Een 'uitzonderlijke' maatregel voor financieel wanbeleid: dit is er mis op de SvPO-scholen

De SvPO wilde niet dat rapporten van de inspectie openbaar werden, maar in een kort geding besloot de rechter dat het wel mocht. En vrijdag was het zo ver. Duidelijk werd dat de bestuurder van de scholen 22 miljoen euro publiek geld had uitgegeven aan zaken waar het niet voor bedoeld was.

16 miljoen euro ging zelfs naar private stichtingen waar diezelfde bestuurder zeggenschap had. De inspectie kan die stichtingen niet controleren.

Wat betekent het voor de scholen en leerlingen?

"Voor de vestiging in Hurdegaryp gaat het om 9 miljoen euro dat onrechtmatig is besteed", zegt Alida Oppers, de inspecteur-generaal bij de onderwijsinspectie. "De school is dus ook benadeeld."

Volgens de inspectie moet de kwaliteit van het onderwijs op alle acht SvPO-scholen omhoog. "Dan heb je soms extra geld nodig om dat op orde te krijgen. Maar door deze verkeerde financiële transacties is de financiële gezondheid van een aantal scholen in het geding."

Ouders van de leerlingen zijn ook benadeeld, zegt Oppers. Zo hebben ouders geld betaald voor bijvoorbeeld taalreizen, maar de bestuurder besteedt dat geld ook aan zijn gebouwen.

Leerlingen die op de school zitten, kunnen er nog altijd hun diploma halen, verzekert ze. "Het gaat ons er niet om om die school omver te gooien, maar om alles op orde te krijgen. En de bestuurder moet herstellen wat er fout is gegaan."