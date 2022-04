Tienduizenden boetes, maar provincie is tevreden: "Er wordt minder hard gereden"

De trajectcontrole op de N381 werd twee jaar geleden ingesteld om de verkeersveiligheid te verbeteren. De vraag is dan ook of de invoering wel heeft geholpen. "Ik had niet verwacht dat het aantal boetes zo hoog zou zijn, maar we kunnen wel zeggen dat ons doel bereikt is," zegt gedeputeerde Avine Fokkens.

Ondanks het hoge aantal boetes wijst Fokkens op de gemiddelde snelheid van de overtredingen: "We zien dat er minder hard wordt gereden. Eerst werd er gemiddeld 125 kilometer per uur op deze weg gereden. Dat is 25 kilometer per uur te hard. Nu ligt het gemiddelde net iets boven de 100 kilometer per uur."

"Dat is nog steeds te hard, maar minder fors dan voorheen. Bovendien is het aantal ongelukken afgenomen."

Provinciale wegen gevaarlijk

Provinciale wegen zijn de gevaarlijkste wegen van Nederland, zegt het Openbaar Ministerie. Ongeveer een kwart van alle verkeersdoden valt op provinciale wegen, terwijl maar zes procent van de wegen in Nederland een provinciale weg is.