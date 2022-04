Helft KNRM-vrijwilligers Hindeloopen uit onvrede opgestapt

"Alleen maar verliezers"

De ex-bemanningsleden balen met name van de slechte communicatie. Ze vinden ook dat op het hoofdkantoor in IJmuiden niet goed geluisterd is naar de klachten. "Van een gesprek is geen sprake geweest. Men was vooringenomen. Dan bereik je niets. Er zijn nu alleen maar verliezers."

Op het hoofdkantoor in IJmuiden zitten ze ook met de situatie in hun maag, zo laat woordvoerder Martijn Bustin weten. Volgens hem is de "interne vertrouwenscrisis" heel serieus genomen.

Mediation effectief

De mediation heeft wel degelijk gewerkt, zo stelt Bustin. "Een aantal van de mensen dat eerst opgestapt is, is later toch weer teruggekomen. Zij zeggen dat de zaak goed is aangepakt door de KNRM."

Het station in Hindeloopen is weer operationeel, benadrukt Bustin: "We hebben voldoende mensen om te garanderen dat er uitgevaren kan worden." Dat is op dit moment ook van belang. Het vaarseizoen is net begonnen en zonder de aanwezigheid van de KNRM zou de veiligheid op het water in gevaar komen.