Heerenveen speelt in besloten oefenwedstrijd gelijk tegen NEC

Een minuut later was het alweer gelijk. NEC kreeg een strafschop en Wilfried Bony schoot de bal binnen: 1-1.

Geen eredivisie

De wedstrijd was in Wenum-Wiesel, bij Apeldoorn. Het was een geheim oefenduel.

De twee clubs speelden de oefenwedstrijd omdat ze dit weekend verder vrij zijn. Er is geen speelronde in de eredivisie. Volgende week speelt Heerenveen uit tegen AZ.