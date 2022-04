Onderwijsminister Wiersma: bestuurder SvPO-scholen moet opstappen

Als de bestuurder niet opstapt, maakt de minister geen geld meer over naar de scholenkoepel. De minister doet die uitspraak naar aanleiding van een onderzoek van de onderwijsinspectie.

Uit het onderzoek blijkt dat voor ruim 22 miljoen euro aan publiek geld onrechtmatig besteed is. Zo'n 16 miljoen euro daarvan is bij private stichtingen terechtgekomen waar de schoolbestuurder zeggenschap over heeft.

Aangifte tegen bestuurder

De Inspectie van het Onderwijs deed in maart al aangifte tegen een bestuurder van de schoolstichting, omdat er toen gedacht werd dat de bestuurder voor één of meerdere strafbare feiten verantwoordelijk was. De minister zegt dat de maatregelen "uitzonderlijk maar noodzakelijk" zijn.