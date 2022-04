Coronatesten en -vaccinaties vanaf mei op dezelfde locatie

Nu is het nog zo dat de testen en vaccinaties op verschillende plaatsen worden uitgevoerd. Dat gaat dus veranderen.

Om besmettingsgevaar in de gecombineerde locaties te voorkomen, wordt de dag in twee delen opgedeeld: in de ochtend worden testen afgenomen en 's middags worden vaccinaties uitgevoerd.

Testlocaties dicht

Het betekent dat de locaties in Oosterwolde, Kollum, Harlingen en Sondel, waar alleen werd getest, dichtgaan. Dat gebeurt vrijdag al. De locaties in Leeuwarden, Heerenveen, Drachten, Sneek en Dokkum worden omgebouwd tot een gecombineerde test- en vaccinatielocatie.

Volgende week kan iedereen vanaf 12 jaar zonder afspraak terecht voor een boosterprik bij pop-uplocaties in Drachten, Bakkeveen, Lemmer en Nijemirdum.