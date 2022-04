Duitsers weten Fryslân goed te vinden, al zijn het er minder dan normaal

Toch weten Duitsers Fryslân nog massaal te vinden, zegt Cnossen. Al zijn het er nog wel wat minder dan voor de coronacrisis. Dat Fryslân bekendstaat als een gebied van ruimte en rust, speelt daar erg in mee.

"Duitsers kwamen ook vaak naar grote steden of stranden, waar het druk is. Door corona zochten mensen naar veiligheid en ze weten dat die er in Fryslân is. Ze weten dat hier de ruimte is, dat hier de rust is en dat ze zo het water op kunnen", zegt Cnossen.