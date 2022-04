Heerenveen presenteert plan voor het vernieuwen van scholen

De gemeente heeft een 'Integraal Huisvestingsplan' opgesteld, waar de gemeenteraad op 12 mei een besluit over moet nemen. Het project kost 75 miljoen euro. De gemeente gaat het grootste deel betalen, maar ook de scholen zelf zullen de portemonnee trekken.

Opgaven in het onderwijs

Volgens de gemeente liggen er in de komende jaren nog wel wat opgaven. Naar verwachting neemt het aantal leerlingen af en zullen schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs leeg komen te staan. Sommige gebouwen verouderen of passen niet meer bij het onderwijs van tegenwoordig.

Toch wil de gemeente ook niet te veel uitgaan van prognoses. "Wat wij voorstellen, is om de scholen aan te pakken, zodat ze flexibel zijn. Zodat ze kunnen uitbreiden als de krimp niet komt of dat ze een deel af kunnen stoten als dat nodig is", zegt wethouder Jelle Zoetendal van de gemeente.

Het is de bedoeling dat er meer ruimte komt voor persoonlijke leerroutes. Ook moeten scholen en opvang meer bij elkaar en moeten schoolpleinen groenen. Op die manier wil de gemeente in meer dan alleen stenen investeren.

Groene schoolpleinen

Er moet subsidie beschikbaar komen om de schoolpleinen te vergroenen. Ook wordt de functie van de scholen in het dorp of in een wijk bekeken. Jaarlijks moeten de plannen geëvalueerd worden, zodat ze ook bijgesteld kunnen worden als dat nodig is.

Het is de bedoeling dat de verbouwing en nieuwbouw begint met basis- en middelbare scholen in Heerenveen en Oranjewoud. Het plan wordt verder in fasen opgepakt.