Uit de bak, aan de bak: ex-gevangenen met speciaal programma weer aan het werk

Het is al eens eerder geprobeerd om zo'n programma op te zetten, maar een werktraject met begeleiding was tot nu toe een standaardprogramma en geen maatwerk.

Individueel traject

Dat is nu anders, zegt directeur Gino Tibboel van de gevangenis in Leeuwarden. "We kunnen nu meer op de persoon gericht zijn. Dit is echt een individueel traject." Tibboel heeft er vertrouwen in dat deze aanpak zal aanslaan.

"Het re-integratieplan dat we maken met de gedetineerde dat zit op alle gebieden: het gaat over het herstel van het contact met zijn familie, zorgen dat hij een inkomen heeft en als hij problematiek heeft, zoals een verslaving, dat hij gekoppeld wordt aan de verslavingszorg. Het is dus een hele brede aanpak", zegt de gevangenisdirecteur.

Slaagt de opzet van 'Uit de bak, aan de bak' in Fryslân, dan is de bedoeling dat er in meer regio's werkgevers worden klaargemaakt om ex-gevangenen aan te nemen.