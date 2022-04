Tentoonstelling over 'vergeten verhaal' van kibboets in Franeker geopend

De mensen leerden in Franeker het boeren, zodat ze naar Palestina konden om daar op een collectief landbouwbedrijf, een kibboets dus, te kunnen werken.

De verhalen dichtbij brengen

Er is lang onderzoek gedaan om dit vergeten verhaal van de kibboets in Franeker onder de aandacht te brengen. "We hadden alleen een filmpje en verder niks", zegt museumdirecteur Manon Borst. "In een museum wil je graag voorwerpen hebben, maar die hadden we niet. We moesten het dus doen met de verhalen die opgedoken zijn."

Volgens Borst is het toch gelukt om er een mooie tentoonstelling van te maken. "Het is een nostalgische tentoonstelling geworden waar je de sfeer van de kibboets terug kunt voelen. Dat is ook de bedoeling van de tentoonstelling. We willen het verhaal van de mensen van de kibboets dichtbij brengen."

Een film, een boek en een documentaire

In het Historisch Centrum Franeker zijn drie vitrines over de kibboets ingericht. In de eerste gaat het over de slachtoffers die zijn gevallen in de concentratiekampen in de Tweede Wereldoorlog. In de andere vitrines liggen tekeningen van een van de leerlingen van de kibboets en herinneringen van de kibboets in oorlogstijd.

Er is ook nog nieuw filmmateriaal ontdekt dat wordt vertoond in het historisch centrum. Er komt nog een boek uit en er wordt een documentaire gemaakt.