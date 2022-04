Harkemase Boys pakt drie punten in thuiswedstrijd tegen DOVO

DOVO was in het begin van de wedstrijd vaker aan de bal, maar er werden niet veel kansen gecreëerd. In de 29ste minuut was het echter raak voor de Harkemase Boys. Kian Visser kon een mooi doelpunt scoren na een goede actie van Thomas Prinsen: 1-0.

Met die stand op het scorebord gingen de teams de rust in. Harkemase Boys ging daarna fel op zoek naar een verdubbeling van de voorsprong, maar dat lukte niet. DOVO leek in de eindfase zelfs nog even terug te komen. Maar de gelijkmaker zat er niet meer in en zo blijven de drie punten bij de Harkemase Boys.