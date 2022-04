Gemeentewerkers houden wandelende bomen van Bosk in leven: "Anders dan anders"

Momenteel staan de bomen te wachten in de buurt van het Spoordok. "We houden ze in leven met water", vertelt Riemer Haagsma van de gemeente Leeuwarden. "En we geven de bakken een kleur, zodat het niet zo blink." Er is speciale apparatuur om te meten hoeveel water er nog in de bakken zit.

Haagsma is normaal gesproken hele andere werkzaamheden gewend, maar hij vindt dit ook prachtig. "Er wordt wat van je gevraagd dat er normaal niet is, anders dan anders."