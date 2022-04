Leeuwarder F-35's helpen bij beveiliging luchtruim Bulgarije: "We staan op verhoogde status"

Als het nodig is, gaan de vliegtuigen de lucht in. Maar het doel is vooral de aanwezigheid zelf: waakzaam zijn en afschrikken. De Friezen zorgen er op een basis bij de stad Plovdiv 24 uur per dag voor dat de toestellen bij dreiging snel de lucht in kunnen.

Tot nu toe is dat nog niet gebeurd, maar de dreiging neemt met de dag toe. De Zwarte Zee is een gebied waar de Russen steeds actiever worden.. "Sinds een aantal dagen staan we op verhoogde status om het Bulgaarse luchtruim te beveiligen", zegt squadroncommandant Guido Schols.