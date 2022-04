FrieslandCampina steekt anderhalf miljard in klimaatneutrale zuivel

In het plan staat onder andere dat het bedrijf zelf over acht jaar 63 procent minder broeikasgassen uitstoot in vergelijking met 2015. De melkveebedrijven die bij FrieslandCampina zijn aangesloten, werken toe naar 33 procent minder uitstoot. Ook toeleveranciers van grondstoffen werken toe naar minder uitstoot.

Anderhalf miljard

Om het klimaatplan van de grond te krijgen, moet FrieslandCampina flink investeren. Het bedrijf gaat uit van anderhalf miljard euro tot het jaar 2030.

Tussen 2015 en 2021 heeft het zuivelbedrijf ook al gewerkt aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met de invoering van energiebesparende maatregelen en het gebruik van groene energie.

Betere planeet

Het klimaatplan maakt deel uit van het duurzaamheidsprogramma Nourishing a better planet. Daarin is ook aandacht voor goed en betaalbaar voedsel, goede inkomsten voor boeren, biodiversiteit, duurzame verpakkingen en duurzame inkoop van grondstoffen.