Programmeur Pieter de Boer neemt afscheid van Aaipop na 35e editie

Pieter de Boer woont en werkt in Easterein en is een echte muziekliefhebber. Zo kwam hij ook terecht in de organisatie van Aaipop.

Tijdens zijn jeugd in Easterein ontdekte De Boer al snel de liefde voor muziek. Via een schoolvriendje kwam hij in aanraking met de muziek van de Nederlandse punkband Heideroosjes en het sprak hem meteen aan. "Een schoolgenoot had er een cd van en toen ben ik op het fietsje gestapt naar Bolsward en heb ik zelf een cd gekocht."

De Boer was vaak te vinden bij optredens en festivals. Zo ook op het Aaipopfestival, waar alleen Friestalige bands staan. "De radio stond altijd op Omrop Fryslân, dus ik kreeg het altijd wel mee."