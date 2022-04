HEA! Leeuwarder band Le Mistral maakt een doorstart

Hun eerste optreden was in verpleeghuis Bornia Herne in Leeuwarden in 2002 en dat sloeg erg aan. Daarna werden de successen alleen maar groter en groter. Veel zalen, publiek dat opgetogen was en de cd's waren niet aan te slepen.

Het werd wat rustiger rondom Le Mistral, maar de muziek heeft altijd een grote plaats ingenomen bij de familie. Christiaan heeft na het overlijden van zijn vader weer inspiratie gevonden om te schrijven en ze pakken samen de muzikale draad weer op.