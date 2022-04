GeschiedenisLokaal Fryslân is nieuw online bronnenplatform voor het onderwijs

De website voorziet in de behoefte van Friese scholen naar online bronnen en lesmateriaal over erfgoed in Fryslân. Docenten en leerlingen kunnen er onderzoek doen naar gedigitaliseerde historische bronnen uit hun eigen omgeving.

Lokale bronnen

GeschiedenisLokaal Fryslân is onderdeel van het landelijk netwerk www.geschiedenislokaal.nl, dat regionale historische bronnen van archieven, musea en andere erfgoedinstellingen toegankelijk maakt.

Op de website zijn de bronnen overzichtelijk gegroepeerd per tijdvak, thema en locatie. Een bron kan een filmpje, document, foto, plattegrond of tijdlijn zijn, die iets vertelt over een specifieke periode of gebeurtenis. Bij de bronnen wordt kant-en-klaar lesmateriaal aangeboden.

Verleden komt dichterbij

Hiermee maken leerlingen en docenten kennis met de historie van het dorp, de stad of de regio waar zij wonen. Via GeschiedenisLokaal Fryslân komt het Friese verleden dichterbij en tot leven.

Het platform richt zich voorlopig op het voortgezet onderwijs, maar is in een later stadium ook geschikt voor het primair onderwijs.