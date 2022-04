Omrop Fryslân gaat met andere regionale omroepen nauwer samenwerken met NOS

Daardoor komt de onafhankelijke nieuwsvoorziening steeds meer onder druk te staan, zeggen de omroepen. Beide partijen versterken elkaar en vullen elkaar aan.

"Als publieke omroep is het onze taak om voor het publiek relevante verhalen te brengen. En dat doen we al op onafhankelijke en betrouwbare wijze. Maar we krijgen ook wel eens reacties van mensen dat ze het nieuws niet geloven en dat we aan de hand van Rutte lopen, maar dat is natuurlijk niet zo", zegt hoofdredacteur Ingrid Spijkers van Omrop Fryslân.

Onderzoeksjournalistiek

Een sterke publieke samenwerking tussen de regionale omroepen en de NOS is daarom noodzakelijk, om diversiteit in het medialandschap in stand te houden. De omroepen willen onder andere met elkaar werken aan onderzoeksjournalistiek en ze zullen ook personeel uitwisselen. Er is nu al een samenwerking in het uitwisselen van nieuwsonderwerpen. "Door de samenwerking kunnen we op termijn meer verdiepende verhalen brengen."

