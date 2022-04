Wethouder Theo Faber: "Stroomkabel komt er niet langs, bij of op Ameland"

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onderzoekt een aantal mogelijke routes voor kabels. Er liggen nu acht routes ter inzage. Een daarvan loopt door natuurgebied Het Oerd op Ameland.

Wethouder Theo Faber is er heel duidelijk in: die kabel komt er niet op, over of bij zijn eiland. "Twee jaar geleden hebben we dat ook al aangeven dat we dat niet zien zitten. Dat geldt ook voor Schiermonnikoog, daarin staan we samen."

Eemshaven als optie

In eerdere overleggen hat de regio dêr't dit spilet oanjûn dat de kabel fia de Eemshaven kin. "Dat is wel een duurdere optie, maar de gemeente Het Hogeland heeft aangegeven dat ze een deel van de energie daar wel kunnen gebruiken."