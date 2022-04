Overheid waarschuwt voor mensenhandel bij opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen

In de flyer van de overheid die elke gemeente heeft gekregen, wordt gewaarschuwd voor dergelijke praktijken. 'Vluchtelingen lopen een groter risico om slachtoffer van mensenhandel te worden, omdat ze weinig geld en bezittingen bij zich hebben, de taal niet spreken en niet weten welke rechten ze hebben en geen netwerk waarop ze kunnen vertrouwen', staat in de folder.

Vluchtelingen worden niet alleen meegenomen voor de prostitutie, maar ook om onder dwang te werken of iets strafbaars te doen.

Waarschuwen en weerbaar maken

Het is de bedoeling dat medewerkers van opvanglocaties de vluchtelingen waarschuwen voor en weerbaar maken tegen mensenhandel. Zo is het bijvoorbeeld mis als 'iemand elke dag wordt opgehaald en weer teruggebracht, iemand meerdere dagen afwezig, iemand blauwe plekken heeft of bezoek krijgt van een of ander uitzetting', stelt de flyer.

De overheid vraagt dan om gauw te bellen met de gemeente of het team mensenhandel van de politie, 0900-8844.