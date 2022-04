Ambulances van Kijlstra hebben vertaalhulp om met patiënten te communiceren

Eerder werkte het personeel op de ambulance met tolken of ging het via familieleden waarmee kon worden gecommuniceerd.

Volgens Vrieswijk is dit veel praktischer, want nu is er direct contact met de patiënt. Dat werkt prettiger en sneller. Bovendien is het ook beter voor de privacy. Op een mobiele telefoon wordt alles bijgehouden, maar deze vertaler slaat niets op.

Werkt ook met handschoentjes aan

Bovendien is een mobiele telefoon met touchscreen niet te bedienen met handschoenen aan, het kastje van de vertaler wel. "Wij hebben patiëntencontact altijd met handschoenen aan, dus het is heel fijn dat hij ook met handschoenen aan werkt."

Voor zover ze bij Kijlstra weten, zijn ze de eerste ambulances in Nederland met deze apparaten. Mogelijk nemen andere bedrijven het over, zoals in ziekenhuizen.