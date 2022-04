Bijna alle vrijwilligers op de Wadden krijgen een speldje

Er liggen nu 750 van die speldjes klaar, maar waarschijnlijk zijn er wel meer dan duizend vrijwilligers actief.

Bij die vrijwilligers gaat het onder andere om vogelwachters, natuurgidsen, afvaljutters en gastheren en -vrouwen. Alleen al op Terschelling zijn er 160 actief bij Staatsbosbeheer. Daar zijn woensdagmiddag ook de eerste drie speldjes uitgereikt door burgemeester Caroline van de Pol van Terschelling aan drie vogelwachters; Leon Peters, Jan Huneman en Arjen Drost.

Dat was op de plek waar ze ook actief zijn; een speciaal vogelwachtershuisje op de Boschplaat. "We zijn vereerd dat we dit namens de honderden andere vrijwilligers in ontvangst mogen nemen", reageerde Jan Huneman.

Veel bezoekers

Vogelwachter Leon Peters over hun werk: "Samen met collega-vogelwachter Arjen Drost zit ik hier vierentwintig uur per dag, zeven dagen lang. We ontvangen veel bezoekers en staan ze te woord. Mensen luisteren goed. Niet alleen naar onze verhalen over het gebied en de vogels, maar ook over wat er wel en wat er niet mag. Dat gaat gelukkig heel goed."