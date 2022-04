Bantega viert het 75-jarig jubileum en komt met eigen vlag

Vroeger heette het gebied 'Echtenerpolder', het was toen een buurtschap onder Echten. De naam Bantega bestond al voor het dorp in 1947 deze naam kreeg. Het verwijst naar het dorp 'Bant' of 'Bantega', dat ooit tussen Lemmer en Oosterzee lag. Dit oude dorp was al voor de 18de eeuw verdwenen. Ook het huidige dorp Bant in de Noordoostpolder is naar dit oude dorp genoemd. Tegenwoordig wonen er in Bantega ruim 650 inwoners.