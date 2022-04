Veertig kinderen doen mee aan finale van 'Lyts Frysk Diktee'

De voorronde voor het dictee was eerder deze maand op 16 Friese basisscholen. Zo'n 350 kinderen deden mee en daarvan gaan dus veertig door naar de finale. Het dictee is geschreven door schrijfster en vertaalster Martsje de Jong.

"Het thema van het dictee is gebaseerd op het boek Hero van Martha Attema, dat ik in het Fries heb vertaald. Het is een boek over de Tweede Wereldoorlog", zegt Martsje de Jong.

Schrijfniveau slechter door corona

Ze kreeg de opdracht om rekening te houden met het niveau van de kinderen. "Bij het Fries lezen begrijpen ze al snel wat er staat, maar zelf Fries schrijven is wel iets anders nog. Het vraagt oefening om te onthouden hoe je het schrijft."

Door corona is het schrijfniveau de laatste twee jaar slechter geworden. "Daarom gebruik ik korte zinnen en zo veel mogelijk verschillende woorden. Het is de kunst om woorden te gebruiken waarvan je goed kunt horen hoe je die schrijft."