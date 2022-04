Renze Stiemsma van De Griffel in Lioessens wint Lyts Frysk Diktee

Zijn schoolgenoot Jelmer Faber werd tweede, met tien fouten. De derde plaats was met elf fouten voor Brecht Haantjes van De Jasker in Nij Beets.

Thema

De voorronde voor het dictee was eerder deze maand op 16 Friese basisscholen. Zo'n 350 kinderen deden mee en daarvan gaan dus veertig door naar de finale. Het dictee is geschreven door schrijfster en vertaalster Martsje de Jong.

"Het thema van het dictee is gebaseerd op het boek Hero van Martha Attema, dat ik in het Fries heb vertaald. Het is een boek over de Tweede Wereldoorlog", zegt Martsje de Jong.