Klimaatvriendelijke zeedijken en vruchtbare grond door havenslijk Lauwersoog

"Voor de haven is het baggeren gewoon een enorme kostenpost. De grootste die we hebben. Elk jaar moeten we baggeren. Doen we dat niet, dan wordt deze haven per jaar tien centimeter minder diep door de enorme hoeveelheid slib die vooral bij vloed de haven in komt", laat Post weten.

Als dat slijk niet alleen geld kost, maar ook nog wat oplevert, dan kan zoiets daarbij veel helpen. Maar het is natuurlijk nog een proef en Daniël Tangerman van Klaai B.V. begeleidt je als deskundige: "Wij zien de haven als één grote winkel. Op het ene moment moet je 'dat' product hebben en op een ander moment een ander product. Wat wij hier nu willen uitzoeken is hoe lang het duurt voordat de producten klaar zijn voor een specifieke toepassing."

Begin en einde van de haven

En die 'producten' hebben dus elk een eigen 'recept' nodig als je kijkt naar wat er in het slijk zit, legt Tangerman uit. "Het zandige materiaal ligt aan het begin van de haven en het lichtere, organische materiaal aan het einde. Daar tussenin zitten allemaal verschillende tussenvormen. Voor zeedijkklei moet er bijvoorbeeld een deel zand in zitten. En voor klei voor boeren op zandgrond hoeft er geen zand in te zitten, want die hebben al zand."

In dat organische materiaal zitten ook stoffen als mineralen die de grond vruchtbaarder kinnen maken.