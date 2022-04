Ouderen veiliger op de fiets met Doortrappencampagne

Het heeft alles te maken met het Doortrappenseizoen. In 16 gemeentes zullen de komende tijd allerhande fietsactiviteiten worden georganiseerd.

Veiliger fietsen

Het doel van het Doortrappenprogramma is om ouderen tot hun honderdste veiliger en langer te laten fietsen. Volgens buurtsportcoach Aggie Walsma is het namelijk toch net anders om in een groep te fietsen. "Het is belangrijk om veilig samen te kunnen fietsen. Dat doen we door een voorlichting van een fietsdocent en het maken van een tocht met zijn allen."

De elektrische fietsen worden steeds populairder onder ouderen. Dat zorgt voor een stijgend percentage fietsongelukken. Maar liefst 44% van de slachtoffers is 55 jaar of ouder, meldt VeiligheidNL.

Oefenen

De organisatie van het Friese Doortrappenseizoen ziet deze ontwikkeling ook: "De elektrische fiets gaat toch wat sneller dan de gewone fiets. Dat zijn ouderen niet echt gewend. Het is dus belangrijk om daar eerst mee te oefenen", zegt Walsma.

De doortraproutes vallen goed in de smaak bij de ouderen. Het zijn fietsroutes met brede wegen en veel verkeerslichten. Dat maakt een route veiliger, maar ook makkelijker voor de ouderen. Ze kunnen rustig en zonder overbelasting een mooie route fietsen.

"Ze mijden smalle fietspaden, zoals bij de Dokkumer Ie. Het waren goede wegen. Je kon zien dat er goed bij nagedacht was", vertelt deelneemster Wieky Goet enthoustiast.