Vertaalwebsite 'Pryvit' ontwikkeld om te kunnen praten met Oekraïense vluchtelingen

Volgens Siebrand Dijkstra, directeur van AppMachine, was de taalbarrière tussen hen en de vluchtelingen uit Oekraïne die ze opvingen. Lange tijd hebben ze samen met een afdeling van het bedrijf in Oekraïne gewerkt en toen de oorlog uitbrak hadden ze direct contact over mogelijke manieren om te helpen.

"Twee weken later belden ze: "Mijn dochter, mijn ex, haar schoonzus, een kindje hebben we over de grens gekregen, zouden jullie ons willen helpen?" Ze zeggen wel eens, zeggen en doen is twee: dat wordt wel even een dingetje, dus we hebben ze hierheen gehaald", vertelt Dijkstra. En zo bouwden ze een botenhok in Grou om tot een huisje waar de vrouwen in konden wonen: een echte "womancave".

"De één spreekt een beetje Engels, bijna niet te verstaan, de anderen helemaal niet. Dus om met ze te praten wilden we een app downloaden, maar die was er eigenlijk niet. Dus we moesten een oplossing verzinnen", zo vertelt Dijkstra.

Website

Doordat het bedrijf veel ervaring heeft met het ontwikkelen van software op grote schaal, lukte het ze om het programma snel te ontwikkelen door gebruik te maken van spraak-naar-tekst-, tekst-naar-spraak- en vertaaltechnieken. Daarnaast hebben ze ervoor gekozen om er een website van te maken in plaats van een app, zodat het makkelijker in gebruik is en toegankelijk voor iedereen. Het programma is helemaal gratis en wordt misschien nog uitgebreid met meer talen naast Nederlands, Oekraïens en Engels.