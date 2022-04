Fries in Lviv: "We hebben meer organisatorische problemen dan oorlogsproblemen"

Nammensma is toch gewoon bezig met het veldwerk op het landbouwbedrijf in Lviv waar hij voor werkt.

"Mooi weer erbij"

"We hebben er de laatste dagen mooi weer bij. Wel koud 's nachts, zo nu en dan wel -1, -2. Verder loopt het naar behoren", zegt Nammensma. Volgens hem heeft het bedrijf meer last van de organisatorische problemen en de machines dan van de oorlog.

Toch dreigen de gevolgen van de oorlog voor de export ook voor het bedrijf van Nammensma een probleem te worden. "Normaliter exporteert Oekraïne 5 miljoen ton graan per maand overzee. Nu de havens niet meer gebruikt kunnen worden, wordt de export veel moeilijker."

Over het spoor

"Als Oekraïne geen exportmogelijkheden heeft, dan heeft dat directe gevolgen voor de oogst die we nog in de silo's hebben en voor de oogst die over drie, vier maanden begint", stelt Nammensma.

Daarom wordt er nu gewerkt aan een plan om de goederen via het spoor Europa in te krijgen. Toch kan dat volgens Nammensma niet alle schade voorkomen. "Het kan niet de hele haveninfrastructuur vervangen. De 5 miljoen ton staat in geen verhouding tot de 600.000 die over het spoor kan worden vervoerd."