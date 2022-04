Tolk Fedde Dijkstra: "Tariefsverhoging rechtbanktolken in wezen verlaging"

Dijkstra en zijn collega's bereiden zich voor op verdere acties. "Dit moet anders. Het kan niet zo zijn dat de minister doet alsof we een verhoging krijgen terwijl dat in de praktijk een verlaging is. Ze moet ons niet eerst iets afnemen en er dan weer een klein beetje bij geven, zodat het totaal toch nog lager uitkomt dan het was."

Dijkstra heeft vorige week nog met de minister overlegd over de problemen met de te lage tarieven. "Ze heeft toen wel het woord 'voorrijdkosten' in de mond genomen. Maar ik vraag me af of ze daar wel over nagedacht heeft. Of ze wel in de gaten heeft wat dit voor de meesten betekent."