Schoolkinderen Tytsjerk interviewen getuigen van de Tweede Wereldoorlog

De schoolkinderen hebben gastlessen gekregen van buurtgenoten die de oorlog meegemaakt hebben. Bovendien kregen ze les in interviewen, zodat ze vragen konden stellen aan de getuigen die in de Tweede Wereldoorlog ongeveer even oud waren als de kinderen nu zijn.

'Oorlog in mijn Buurt' is een initiatief van professionals uit Amsterdam die hun kennis door willen geven aan kinderen en ouderen willen verbinden aan het onderwijs op basisscholen. Woensdag was de afsluiting van het programma in Tytsjerk in dorpshuis Yn 'e Mande. De verhalen komen met foto's op de website inmijnbuurt.nl te staan.