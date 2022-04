OM eist celstraffen tot acht jaar voor verdachten Vidarzaak

"Het is een bende van kleine witwassers tot grote internationale drugshandelaars", zei de officier van justitie over de zaak. "Er was geen sprake van een hiërarchische structuur met een paar leiders. Ze kenden elkaar al jaren en werden gedreven door hebzucht."

Taak- en celstraffen

Tegen zes van de twintig verdachten werd een taakstraf geëist. De anderen kregen celstraffen variërend van zes maanden tot acht jaar. Een man uit Zurich speelde volgens de officier een belangrijke rol in de handel van drugs. Zo zou hij contacten hebben gelegd met de Hells Angels in Scandinavië. Tegen hm eiste het OM de hoogste straf: acht jaar cel.

De officier was kritisch op de Nederlandse drugsaanpak. "Het strafklimaat voor dergelijke delicten is mild in Nederland. Dat betekent dat ons land een ideale vestigingsplaats is voor drugscriminelen. Dat ondermijnt de Nederlandse samenleving."

Een signaal

"Met deze straffen wil het Openbaar Ministerie een signaal afgeven dat je er niet zomaar mee wegkomt", zegt verslaggever Auke Zeldenrust. Hij heeft deze zaak intensief gevolgd. Ook in het buitenland zijn veroordelingen geweest aangaande deze zaak. Zo kreeg een Hells Angel uit Finland 11 jaar cel opgelegd.

In Nederland gaat de zaak verder met de pleidooien van de advocaten van de verdachten. Daar zal waarschijnlijk veel tijd voor uitgetrokken worden.