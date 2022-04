Schaatsster Myrthe de Boer naar opleidingsploeg Jumbo-Visma

Sicco Janmaat zal De Boer coachen bij de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. Hij is blij dat de schaatsster uit Scharsterbrug bij hem in de ploeg komt. "We halen met Myrthe een erg talentvolle schaatsster in huis. Technisch kan ze goed schaatsen, maar ook als persoon maakt ze een goede indruk."

De Boer heeft een aantal tests bij het team gedaan en daar viel ze op, vertelt Janmaat. "Na het seizoen hebben we haar uitgenodigd voor een aantal fietstesten. Wat ze daarbij liet zien, was indrukwekkend en heeft een grote rol gespeeld in ons besluit om haar te halen. We zijn ervan overtuigd dat ze veel groeipotentie heeft."

"Overstappen naar de profploeg"

Uiteindelijk hoopt De Boer het zo goed te doen dat ze door kan groeien naar de eerste ploeg van Jumbo-Visma.

Dan wordt ze mogelijk ploeggenote van Antoinette de Jong en Reina Anema. De Boer: "Ik wil mezelf op alle vlakken blijven verbeteren. Het zou mooi zijn als dat in de toekomst leidt tot een overstap naar de profploeg. Dat is voor nu het grote doel."

Dat het kan, heeft bijvoorbeeld Merijn Scheperkamp het afgelopen seizoen bewezen. Hij reed bij de opleidingsploeg, maar maakte zoveel indruk en haalde zelfs de Olympische Spelen, dat hij een plek gekregen heeft in de grote ploeg.