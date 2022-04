Dichter fan Frylân uitgenodigd voor literair festival in Sardinië

De leden van de delegatie willen ook kijken of er mogelijk een samenwerking zit met Friese organisaties zoals de Afûk, Omrop Fryslân of Tryater.

Een van de gasten is de artistiek directeur van een jong Friulisch theatergezelschap. In Friulië leeft het amateurtoneel erg. Zijn doel is om dat te professionaliseren. Hij heeft wel oren naar samenwerking met Tryater of Pier21. Zo kunnen bijvoorbeeld stukken worden uitgewisseld.

Zijn indruk is dat het cultuurbeleid in Fryslân beter geregeld is dan in Italië. Er is meer steun voor culturele instellingen. Dat zou hij in zijn eigen land ook graag zo willen hebben.